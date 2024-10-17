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Haber Merkezi

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ve sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Berrak Tüzünataç, son dönemdeki projeleriyle de kendisinden konuşturuyor.

DERGİ FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Ekran önünde başarısıyla dikkat çeken Tüzünataç, son olarak ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti.

SARIŞIN BERRAK

Saçlarının ve kaşlarının rengini değiştirerek oldukça marjinal bir görünüm yakalayan Tüzünataç'ı sosyal medya kullanıcıları da tanımakta zorlandı.

Güzel oyuncunun bu hali Didem Soydan'a benzetildi. Tüzünataç'a takipçilerinden yorum yağdı.