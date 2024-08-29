Sarışın oldu! Oyuncu Bestemsu Özdemir'in İnci Taneleri imajı En son Kirli Sepeti dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, yeni rolü için imaj yeniledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı fenomen dizi İnci Taneleri"nin yeni sezonuna Bestemsu Özdemir de dahil oldu.

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" rolüne hayat verecek ve Kubilay Aka'nın oynadığı Cihan'ın da partneri olacak.

Çekimleri 3 Eylül'de İstanbul'da başlayacak olan dizi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu, son halini paylaştı.

SEMİRAMİS

Oyuncu paylaşımına "Hoş geldin Semiramis..." notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına "Hayırlı olsun" yorumları gelirken imajını hem beğenenler hem de beğenmeyenler oldu.