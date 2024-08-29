Haber Merkezi
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı fenomen dizi İnci Taneleri"nin yeni sezonuna Bestemsu Özdemir de dahil oldu.
Bestemsu Özdemir, "Semiramis" rolüne hayat verecek ve Kubilay Aka'nın oynadığı Cihan'ın da partneri olacak.
Çekimleri 3 Eylül'de İstanbul'da başlayacak olan dizi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu, son halini paylaştı.
SEMİRAMİS
Oyuncu paylaşımına "Hoş geldin Semiramis..." notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına "Hayırlı olsun" yorumları gelirken imajını hem beğenenler hem de beğenmeyenler oldu.
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