Şarkıcı Aleyna Tilki, Britney Spears dansıyla dikkat çekti Aleyna Tilki, dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından 'Britney Spears'ın enerjisini ortaya çıkarıyoruz notuyla paylaştı.

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Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Henüz 14 yaşında şöhreti yakalayan; 'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla yıldızı parlayan Aleyna Tilki bu defa dansıyla gündem oldu.

Britney Spears'a özendi

Çocukluktan beri hayranı olduğu Britney Spears’ın şarkısında dans eden Tilki, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Tilki, dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından 'Britney Spears'ın enerjisini ortaya çıkarıyoruz" notuyla paylaştı.