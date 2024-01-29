Şarkıcı Aleyna Tilki süper minisiyle sahnelere döndü! Dans ederken zor anlar yaşadı Son yaptığı açıklamayla sahnelerden engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, geri döndü. Süper mini elbisesiyle aylar sonra konser veren ünlü şarkıcı gündem oldu.

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ensonhaber.com

Radikal bir karar alarak saçlarını kısa kestiren Aleyna Tilki, imaj yenilemişti.

Tilki, uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluştu. Hit şarkılarını seslendiren Tilki, gecede bir an olsun yerinde durmadı.

Frikik önlemi

Süper minisiyle sahneye çıkan ve iddialı seçimiyle adından söz ettiren Tilki, frikik vermemek için de şortla önlem aldı.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay sahnelere çıkışının engellendiğini öne sürmüştü:

"Canım pahasına vicdansızca çalıştırıldım"

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

"Para değil konforum önemli"

Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"