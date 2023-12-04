Şarkıcı Aleyna Tilki'den teşekkür fotoğrafı geldi: "Beni trend yaptınız" Yeni şarkısı kısa sürede trend listesine giren genç şarkıcı Aleyna Tilki, teşekkür için bir fotoğraf paylaştı.

ensonhaber.com

Kariyeri ve özel hayatı ile sıkça gündeme gelen Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Aleyna Tilki, 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bu defa minicik eteği ve elinde sigarasıyla verdiği pozları yayınladı.

Şimdi ise Aleyna Tilki'nin Doğu Swag ile seslendirdiği yeni şarkısı 'Bir Gün Ol Yerimde', dijital platformlarda kısa sürede yüksek dinlenme sayılarına ulaştı.

"Teşekkür ederim"

Tilki, klibin çekimleri sırasında verdiği pozları "Şarkımızı ilk günden trendlere taşıdığınız için, bol bol dinlediğiniz için teşekkür ederim." notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcının fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Serel Yereli yorum yaptı

Elinde sigara ile paylaştığı pozu çok sayıda eleştiri alırken, yakın arkadaşı Serel Yereli ise güzel şarkıcının paylaşımına kayıtsız kalamayarak yorum yaptı.

Aleyna Tilki'nin yakın arkadaşı Serel Yereli, "Melakelere sigara içirten dünya cinlere neler yapmaz" yazdı. Tilki ise bu yoruma "İşte cinler de başka şeyler içiyor maalesef" yanıtını verdi.