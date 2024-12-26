Şarkıcı Aleyna Tilki'nin klip tarzı! Çekim için özel hazırlandı

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Yıllar önce genç yaşına rağmen Türk pop müziğine hızlı bir giriş yaparak listeleri alt üst eden Aleyna Tilki'nin "Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" şarkıları dillere pelesenk olmuştu.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, şimdilerde yeni şarkısıyla söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı yeni şarkısının klip çekimine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

ALEYNA ÇEKİMDE

Aleyna Tilki o anlarını 'Yeni şarkım ‘Bekleyenim’in klibinden nasıl bir mesaj aldınız?' notu ile yayınladı.