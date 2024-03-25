Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Ramazan paylaşımı: "Oruç tutmak bana çok iyi geliyor" Ramazan ayını oruç tutarak geçiren ünlülerden biri de Aleyna Tilki, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

ensonhaber.com

Paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla ve tarzıyla sürekli gündem olan ünlü Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan ayı ile ilgili duygularını paylaştı.

Tilki, oruç tuttuğunu ve oruç tutmanın kendisine çok iyi geldiğini takipçileri ile paylaştı.

Oruç tutmanın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, şunları yazdı:

"Canım Allah'ım"

"Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor canım Allah'ım çok şükür nimetlerin için olmayanlar da ver.

"Herkese ruhunun aç"

Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır.

Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver, amin"