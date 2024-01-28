Şarkıcı Alişan'dan korkutan haber! Konser yolunda acil ameliyata alındı

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Şarkıcı Alişan sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi.

Konser için yola çıkan Alişan yolda ilerlediği sırada bir ağrıyla Bursa’daki hastaneye kaldırıldı.

Buradaki incelemeler sonucunda bir sıkıntıyla karşılayan Alişan acil olarak ameliyata alınacağını söyledi.

"Ameliyat olmam gerektiğini söylediler"

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, şu cümleleri kullandı;

Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa’da hastaneye acil geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız.

"Ameliyat olur olmaz geleceğim"

Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz, ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim.