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    Şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Altay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 17:27
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 17:27
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    Şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs şarkıcı Altay'a da bulaştı. Covid-19 test sonucunun pozitif çıkan şarkıcının tedavisine başlandı.

    Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single çalışmasını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki şarkıcı Altay'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.

    "EVİMDE İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIM"

    Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsız sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma 'pozitif' olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım" dedi. Şarkıcının paylaşımını gören birçok ünlü isim ise 'geçmiş olsun' yorumları yaptı.

     

    Şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı #1

     

    Şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı #2

     

    ŞARKICI ALTAY KİMDİR?

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