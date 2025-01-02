Şarkıcı Atiye doğaya döndü! 3 katlı yeni villası hayran bıraktı

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Yıllar önce "Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi popüler şarkılarıyla ünlenen Atiye, ilginç tarzı ve danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

2018 yılında Almanya'da Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile sessiz sedasız evlenen güzel şarkıcı, evlendikten bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feyza'yı dünyaya getirmişti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz sene ise ikinci kızı Neva'ya kavuşmuştu.

3 KIZI VAR

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde 3. bebeğini kucağına aldı. Atiye, 3. kızına Rumi adını verdi.

Ünlü şarkıcı yeni yıla da kızları Ferahzade, Neva, Rumi ve eşi Erol Sebebci ile girdi.

Ağaçlar içindeki lüks ahşap villasının önünde ailesiyle poz veren Atiye, paylaşımına şu notu düştü:

"HAYALLERİNİZİ BÜYÜTÜN"

"Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin. Daha çok dans, daha çok kahkaha daha çok müzik ve eğer biraz da dram lazımsa... Tamam onunla da başa çıkarız. Son olarak; kendi ışığınızı küçültmeyin hayallerinizi büyütün ve her adımda daha da güçlenin. Çünkü biz buradayız, birbirimiz için... Mutlu yıllar, hepinizi seviyorum."

Emirgan'daki evini kapatarak 3 katlı villaya yerleşen Atiye'nin paylaşımına beğeni yağdı.