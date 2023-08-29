Şarkıcı Atiye'den hamilelik pozu Atiye, ikinci çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı.

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2018 yılında sessiz sedasız prodüktör Erol Sebebci ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, kızı Ferah Feza'yı 2019'da kucağına almıştı.

"Normal doğum yapacağım"

Atiye, şimdilerde ise ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. "Normal doğum yapacağım." diyen 34 yaşındaki şarkıcının yine kızı olacak.

Atiye'nin, kızına 'Neva' adını vereceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, doğumun ise eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşeceğini açıkladı.

"Allah'a şükür"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda hamileliği hakkında konuşan Atiye, "Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam." ifadelerini kullanmıştı.