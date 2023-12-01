Şarkıcı Aydilge, eşine mesaj atan ve uygunsuz fotoğraf gönderen kadınları uyardı Kendine has tarzı ve müziği ile ön plana çıkan şarkıcı Aydilge, eşine sosyal medya üzerinden mesaj gönderen hemcinslerine seslendi.

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ensonhaber.com

2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan şarkıcı Aydilge, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu söyledi.

Aydilge, "Birkaç şey söylemek istiyorum." diyerek konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Eşine flörtöz mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili eşim Utku'ya flörtöz mesajlar atan, hatta bir takım resimlerini yollayan kadınlar olduğunu öğrendim.

Eşim bu profilleri engelleyip geçse de ben birkaç şey söylemek istiyorum.

"Erkek egemen bir dünyadayız"

Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu dayatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü. Evet, erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için çoğu zaman kendi değerimizi erkeklerin beğenisi üzerinden belirliyoruz ama biz bundan ibaret değiliz.

"Sizi başarılı ya da şampiyon yapmayacak"

Evli bir kadının kocasını elde etmekse bazıları için hemcinslerini elemek, rakibine gol atmak gibi hissettiriyor olabilir. Ama benim eşimi ya da başka bir erkeği elde etmek sizi başarılı ya da şampiyon kılmayacak.

"Biz kız kardeşleriz"

Asıl madalyalar sizin hayata kattıklarınızdan ve ürettiklerinizden gelecek. Biz birbirimizin acısı üzerinde tepinerek dans edecek rakipler değiliz. Biz kız kardeşleriz."