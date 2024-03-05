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Manzara, Sinsirella ve Yok Artık şarkılarıyla bilinen Aylin Coşkun, sosyal medya hesabında gülümseten bir paylaşımda bulundu.
Ev temizliği yapan ünlü isim camları sildiği anlara sosyal medyada da yer verdi.
Ardından yerleri silen ünlü isim, "Ne yaptığımı bilmiyorum ben artık. Kraliçe gibi kalktım, şu an bunu yapıyorum. İnşallah beni kimse ev temizliğine çağırmaz. Ben Firuze'ye kıyamadığım için yardım ediyorum." dedi.
“Her hafta aynı"
Eşi Volkan Aslan ise “Her hafta aynı. Taşınılıyor gibi. Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım” diyerek tepki gösterdi. “Adam sinirden delirdi” notunu düşen Aylin Coşkun’un paylaşımı izleyenleri gülümsetti.
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