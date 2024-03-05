Şarkıcı Aylin Coşkun'un ev temizliği eşini isyan ettirdi: "Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım!" Katıldığı her programda titiz bir kadın olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, ev temizliğinden bir video yayınladı. Her hafta aynı durumu yaşadıklarını belirten eşi Volkan Aslan ise “Bu nasıl kirdir ben anlamadım." diyerek Coşkun’u ti’ye aldı.

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Manzara, Sinsirella ve Yok Artık şarkılarıyla bilinen Aylin Coşkun, sosyal medya hesabında gülümseten bir paylaşımda bulundu.

Ev temizliği yapan ünlü isim camları sildiği anlara sosyal medyada da yer verdi.

Ardından yerleri silen ünlü isim, "Ne yaptığımı bilmiyorum ben artık. Kraliçe gibi kalktım, şu an bunu yapıyorum. İnşallah beni kimse ev temizliğine çağırmaz. Ben Firuze'ye kıyamadığım için yardım ediyorum." dedi.

“Her hafta aynı"

Eşi Volkan Aslan ise “Her hafta aynı. Taşınılıyor gibi. Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım” diyerek tepki gösterdi. “Adam sinirden delirdi” notunu düşen Aylin Coşkun’un paylaşımı izleyenleri gülümsetti.