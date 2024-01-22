Şarkıcı Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: "Averajı yükselttiniz güzel oyun" Popçu Aynur Aydın, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından yorum yaptı. Aydın'a Galatasaray taraftarı yoğun tepki gösterdi.

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Fanatik Beşiktaşlı ünlü şarkıcı Aynur Aydın'a Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Trabzonspor maçında alınan galibiyet sonrası sosyal medya hesabından birçok yorum paylaşan Aydın'ın sözleri gündem oldu.

"Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi"

Futbola meraklı olan ünlü şarkıcı, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti, hiç elini uzatmak bile istemedi." dedi. Aynur Aydın'ın bu yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

"Düşüncelere saygı duymayı öğrenemiyorsunuz"

Yazdığı bu yorum sonrası tepkiyle karşılaşan Aynur Aydın, "Neden düşüncelere saygı duymayı öğrenemiyorsunuz? Hakaret etmek en kolayı tabii. Gülüp geçmeyi öğrenin, kasmayın bu kadar arkadaşlar. İyi geceler hepinize." dedi.