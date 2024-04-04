Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' paylaşımı olay oldu İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 'Kocam' paylaşımı yapan Önal, hemen sildi.

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1999 Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen, modellik kariyerinin yanı sıra çıkardığı şarkılarla çok konuşulan Ayşe Hatun Önal, son paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu.

"Kocam benim çok seviyorum seni"

Önal, sosyal medya hesabından "Kocam benim çok seviyorum seni" notuyla paylaşım yaptı.

Önce paylaştı sonra sildi

'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırırken şarkıcı paylaşımı sildi.

Şarkıcı paylaşımı silse de yorumlar dikkat çekti. Şarkıcıya, "Mutluluklar Ayşe Hanım", "Evlendiniz mi?" gibi yorumlar geldi.

"O başkasının kocası"

Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, Önal'ın paylaşımındaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi. Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.