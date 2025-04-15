Şarkıcı Ayta Sözeri'den aşk itirafı geldi! 'Hayatımda 12 yıldır biri var'

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Kendine has bir tarzı olan şarkıcı Ayta Sözeri, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi.

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YENİ ŞARKI GELİYOR"

Basın mensuplarıyla konuşan Sözer, yeni single müjdesi vererek “Çalışmaya başladık, umarım dinleyicilerimiz beğenir. Daha sonra bir cover çalışmam da olacak.” dedi.

Sözeri, özel hayatıyla ilgili soruların ardından 12 yıldır hayatında birisinin olduğunu itiraf etti.

"SEVGİLİMİ KİMSE BULAMADI"

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sözeri, "Beni sevenler aşk hayatımla değil, benimle ilgileniyor. O yüzden sevgilimi daha kimse bulamadı" şeklinde konuştu.

"YENİ DİZİM GELİYOR"

Dizi ve filmlerde de rol alan Ayta Sözer, bu konuda da bir müjde verdi. Yeni bir dizide rol alacağını da açıklayan ünlü isim “Yeni dizim ‘Handan’ çok yakında geliyor. Ben projede Handan hemşireyi oynuyorum" ifadelerini kullandı.