Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı Şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kurşun isabet eden merkezde maddi hasar meydana geldi.

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İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesi 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan bir güzellik merkezi kurşunlandı..

Güzellik merkezinin şarkıcı Banu Parlak'a ait olduğu ortaya çıkarken, iddiaya göre güzellik merkezi önüne gelen motosikletli 2 şüpheli iş yerine silahla ateş açıp kaçtı.

5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ayrı silahlı saldırı düzenlendi

Firma sahibi şarkıcı Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Banu Parlak, Dilan Polat ve eşini suçladı

Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı sorumlu tutarak, şunları söyledi:

"Burası muz Cumhuriyeti değil, mafyacılık oynayamazsın"

Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlağı vurmam için beni tutular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor.



Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’da. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz Cumhuriyetimi burası. Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez.



Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah’ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiç birinize acımayacağım. Mafyacılık oynakla olmaz bu iş.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)