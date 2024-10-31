Şarkıcı Bengü, kocasından boşandı! Açıklama yaptı

Şarkıcı Bengü ile uzun süre birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Selim Selimoğlu, ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu bir evlilikleri olan çift, hem ilişkilerini hem evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına almıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Uzun süredir kameralardan uzak duran çift hakkında, ilişkilerinde kara bulutların dolandığı yönünde haber yapılıyordu.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çiftten kötü haber geldi.

BOŞANDILAR

Bengü ile Selim Selimoğlu, bugün anlaşmalı olarak boşandı.



Ünlü şarkıcı Bengü, biten evliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"FİKİR AYRILIKLARINI KONUŞARAK ÇÖZEMEDİK"

Bengü, ayrılığı duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz.