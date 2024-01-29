Şarkıcı Bengü'den estetik açıklaması: "Erkeklere botoks yakışmıyor" Bengü, son dönemde dikkat çeken erkek şarkıcıların yüzlerine yaptıkları botoks ve estetikler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

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Güçlü sesi ve popüler parçalarıyla pop müziğin sevilen isimleri arasında yer almayı şarkıcı Bengü, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı.

"Her konser için ayrı hazırlanıyorum"

Gecede altın renkli elbisesi ve makyajı ile çok şık görünen Bengü, "Uzun zamandır altın rengi giymiyordum. Bu akşam güzel bir stil yaptık kendimize. Her konser için ayrı hazırlanıyorum. 15 yaşından beri spor yapıyorum, hiç ihmal etmedim. Hamileyken bile spor yaptım. Kendimi ve kaslarımı geleceğe hazırladım." dedi.

"Ben botoksu çok yapay buluyorum"

Kadınlar kadar olmasa da erkeklerin de estetiğe merak sardığı son dönemde erkek şarkıcıların yaptırdığı operasyonlar hakkındaki fikri sorulan Bengü, "Ben botoksu çok yapay buluyorum. Kaz ayaklarımı seviyorum. Yüzümü nemlendiriyorum, vitamin alıyorum. Çizgiler ile yaşlanmayı seviyorum.

"Erkeklere de botoks yakışmıyor"

Erkeklere de botoks yakışmıyor. Erkekler bence yaşlandıkça daha karizmatik oluyor." diye konuştu.