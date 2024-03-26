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10 yıl evli kaldığı Fatoş Yelliler'le çekişmeli bir şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz yıl aradığı aşkı İngilizce öğretmeni Dilara Talay'da bulmuştu.
44 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşıyor.
"Çok güzelsin"
Mardini, yine öğretmen sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına, "Çok güzelsin. Ayrıca öğretmenlik sana çok yakışıyor. Belki bir gün bana da İngilizce öğretirsin." notunu düşmüştü.
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