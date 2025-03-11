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Aslen Mardinli olan ve asıl adı Engin Karademir olan şarkıcı ve oyuncu Berdan Mardini, Pınar Kerimoğlu’nun konuğu oldu.

Açıklamalarıyla gündeme gelen Mardini, tarzıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaştığı giyinme kombininin eleştirilmesi hakkında da konuşan Mardini, “Vizyonu geniş olmayan insanlar ne giydiğime önem veriyorlar. Benim bir giyinme sınırım var. Teşhirciliği, çıplaklığı, aşırı uç şeyleri sevmiyorum. Son dönemde müzik camiasında da yurt dışından kopya klipler alıp yapıştırıyorlar. Kötülemek amacı için demiyorum. Biz kopyayı bile yapınca çıldırıyoruz. Biz onları alınca bile aşırıya kaçıyoruz. Dolayısı ile ben vizyonumu hep geliştirmeye, üretmeye yönelik tutuyorum.” dedi.

Mardini, estetik ve kıllarını aldırma sorularına da şu yanıtı vererek gündeme geldi:

"KILDAN NEFRET EDİYORUM"

“Burun estetiğim var. Bir de botoks yaptırıyorum. Burnum kemerliydi, onu düzelttirdim. Başka da estetiğim yok. Çok kıllıydım. Kıl sevmiyorum. Fakirken param yoktu, kıllarımı aldıramıyordum. Parasızlıktan ağdacıya gidiyordum. Dövme yaptırmak istiyordum, kıllardan görünmeyecekti. Spor yapıyorum, koşuyorum ve ter kıl işe birleşince kokuyordu. Bu yüzden kıldan nefret ediyorum.”