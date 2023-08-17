Şarkıcı Berdan Mardini'nin lüks villası çok beğenildi
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Oyuncu Evrim Akın'ın sunduğu “Evrim Akın ile Gezmesi” programı, şarkıları kadar giyim tarzı ile de çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini’ye misafir oldu.

Sadelik ve mütevazılıktan yana

Mardini İstanbul'daki üç katlı villasının kapılarını açtı. Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücü, 'Sadelik ve mütevazılıktan yanayım. Sekiz yıldır aynı evdeyim' dedi.

Şarkıcı Berdan Mardini'nin lüks villası çok beğenildi

Konser salonu var

Mardini'nin özel yaptırdığı villanın altında salonu var. Ünlü türkücü çalışmalarını burada gerçekleştiriyor.

Şarkıcı Berdan Mardini'nin lüks villası çok beğenildi

Ünlü türkücünün muhteşem evinden göl manzarası da görülüyor ve yaz bahçesi de mevcut. Mardini burada dostlarını ağırlıyor.

Evde halı istemiyor

Evini kendi zevkine göre döşediğini söyleyen Berdan Mardini, evde halı kullanmayı tercih etmiyor.