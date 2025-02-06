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Haber Merkezi

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay 2016'da Özlem Ada ile evlenmiş; 2017'de Arya, iki yıl sonra da Zeynep Mira'ya dünyaya gelmişti.

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, 14 Şubat Sevgililer Günü için Şamdan Plus dergisine hem poz hem de röportaj verdi.

Mutlu evliliğin sırrını da açıklayan çift, “Her anı heyecan dolu bambaşka bir yolculuk” diye anlattı.

İşte röportajdan ara başlıklar:

ÖZLEM ADA ŞAHİN

*Berkay sayesinde daha sakin, mantıklı, ileri görüşlü oldum.

*Onu görünce ‘İşte o evleneceğim adam’ demiştim. Anlık sürprizler yapan bir erkek.

"SORUNLAR YASTIK ALTI OLMAZ"

*Birbirimizi kıracak, tüketecek her türlü davranıştan kaçınırız. Problemimiz varsa yastık altı yapmayız.

*Berkay beni çok eğlendiriyor, çok güldürüyor. Evin içinde dört dönüyoruz!

BERKAY ŞAHİN

*Özlem'den önce daha hiperaktiftim, şimdi daha sakin, daha dingin ve huzurluyum.

*Hediye almayı severim, bana hediye verilmesinden pek hoşlanmam.

"GÜVEN VE SADAKAT İKİZ KARDEŞ GİBİ"

*Güven ve sadakat ikiz kardeş gibi. İkisine de ilişkide ihtiyaç var.

*Özlem bazı sabahlar gereksiz stresli uyanıyor. Daha sakin uyanabilmesini isterdim.

*Muhteşem yemek yaparım.

*Risk almayı severim zaten yatırımlarım hep risk üzerine. İş hayatında birçok çılgınlığım var.