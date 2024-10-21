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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile yollarını ayırmıştı.

Asghari, ayrılık kararıyla ilgili "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra yeni bir aşka yelken açan yıldız, hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Şarkıcı hesabından "Bekarım" diyerek paylaşım yapıp, daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Ardından şarkıcı, "Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" demişti.

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

"EN ZEKİCE ŞEY"

Gecelik giyip duvak takan Spears, bu sefer de kamera karşısına geçip "Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici veya aptalca görünebilir ama bence bu şimdiye kadar yaptığım en zekice şey." dedi.