Şarkıcı Bülent Ersoy içini döktü: "Cenazeme kimse gelmesin" Arabesk müziğin sevilen ismi Bülent Ersoy, samimi açıklamalarda bulundu. Ersoy, sanat dünyasındaki vefasızlıklar yüzünden 'cenazeme kimse gelmesin' dedi.

DHA

Diva Bülent Ersoy, ağız ve diş bakımı için Antalya'ya geldi. Ersoy, dişlerine pırlanta taktıracak.

"CENAZEME KİMSE GELMESİN"

Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diye konuştu.

"ZANGOÇ GİBİ"

Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri hatırlatılan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.

Ersoy, 'Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü' sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)