Şarkıcı Buray ile büyük aşk yaşamıştı! Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı Ayşe Özyılmazel'dan ayrılır ayrılmaz gönlünü oyuncu Ezgi Şenler'e kaptıran ünlü şarkıcı Buray, yine mutluluğu bulamadı. Son sevgilisi Ezgi Şenler, ayrılıkla ilgili konuştu.

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Kadrosunda Serhat Teoman, Ayça Ayşin Turan, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı Sevmek Yüzünden filminde rol alan Ezgi Şenler'in, şu sıralar aşk hayatında yüzü gülmüyor.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Şenler, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray ile büyük bir aşk yaşamıştı. Ezgi Şenler, ayrılık kararı ile herkesi şaşırtmıştı.

"Kıskançlık gibi bir durum değil"

Ezgi Şenler, Buray ile ayrılık sebebini ilk kez açıkladı. Güzel oyuncu; "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun." dedi.