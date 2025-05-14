Şarkıcı Candan Erçetin'in yeni hayatı! Lüleburgaz'daki 3 dönüm arazisine çiftlik kurdu

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Türk pop müziğinin farklı rengi ünlü şarkıcı Candan Erçetin, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Ayvalı köyünde 3 dönüm arazi üzerinde çiftlik kurdu.

CANDAN ÇİFTLİK

Her fırsatta ailesinin de yaşadığı Lüleburgaz’daki çiftliğine giden Erçetin, müzik çalışmalarını da zaman zaman burada gerçekleştiriyor. Ünlü isim, müzikten arta kalan zamanını arazisinin ağaçlandırılması ve yaşanacak mekânların inşasıyla geçiriyor.

HAYVANSEVER

Doğa ile iç içe bir yaşam süren ünlü şarkıcı burada sayıları 15’i aşan köpeklerinin yanı sıra kedi, tavuk, kuzu, tavus kuşu ve eşek besliyor.

TARIM DA YAPIYOR

Organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin, mahsulleriyle kışlık domates ve turşu bile yapıyor.