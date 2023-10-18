Şarkıcı Cardi B, parasını gayrimenkule yatırmaktan vazgeçti Doğum gününde kocasının aldığı pahalı çantalarla gündeme gelen dünyaca ünlü rapçi Cardi B, artık gayrimenkule yaptırım yapmak istemediğini açıkladı.

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Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar Cephus olan Cardi B, lüks yaşantısı ve özellikle pahalı çantalarıyla dikkat çeken bir isim.

En son doğum gününde kocası Offset, eşine 500 bin dolar değerinde 3 çanta almıştı.

Çantalarıyla gündemde olan Cardi B, Offset ile birlikte şu anda Los Angeles ya da Miami'de daha fazla mülk satın almak istemediklerini, çünkü artık kiralamak istemediklerini belirtti.

"Gayrimenkul yerine çanta alacağım"

Üstsüz şekilde açtığı yayında, kirasını ödemeyen kiracıları olduğu için isyan eden ve ev sahibi olmanın zorluklarından bahseden rapçi gündem oldu. Cardi B, yatırım için gayrimenkuller yerine artık pahalı çanta alacağını açıkladı.

Kiracıların 9 ayda kira ödemediğini anlatan rapçi, açıklamasında küfürler yağdırarak "9 ay! Ve bazen biz çok meşgul oluyoruz ve ev yöneticilerimiz de o kadar meşgul oluyorlar ki, biliyor musunuz? 'Onları mahkemeye bile vermeyin' diyoruz çünkü çok yoruluyoruz." dedi.