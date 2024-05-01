Şarkıcı Çelik üniversitede! 'Notlarım da pek yüksek' Türk pop müziğinde bir döneme damgasını vuran şarkıcı Çelik, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

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'Hercai, Ateşteyim, Meyhaneci, Kızımız Olacaktı, Yaman Sevda' gibi hit olmuş şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Çelik, 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'dan mezun olmuştu.

Yüksek lisans tezi verdi

1996'da da 'Türk Pop Müziğinde Türk Müziğinin Etkileri' üzerine yüksek lisans tezini veren Çelik, doktorasını da 'Sanatta Yaratıcılık' üzerine tamamladı.

"Notlarım da pek bir yüksek"

Okulunu ziyaret eden ve öğrenci kimliğiyle ders notlarını paylaşan Çelik; "Şuraya şöyle havalısından bir doktora bilgisi bırakayım; Notlarım da pek bir yüksek." notunu düştü.