Şarkıcı Çelik'ten ünlülerin bayram ücretlerine gönderme! Videoya yorum yağdı

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Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ünlü isimlerin alacakları sahne ücretleri konuşulmaya başladı.

ZİRVEDE YİNE TARKAN VAR

Ortaya atılan iddiaya göre, Kurban Bayramı'nda sahneye çıkan olan Gülşen 10 milyon TL, Tarkan 1 milyon dolar (38,9 milyon TL), Hadise 5 milyon TL, Özcan Deniz 6.2 milyon TL, Derya Bedavacı 6 milyon TL alacak.

Ünlü isimlerin birkaç saatlik sahnelerinden milyonlarca lira alacaklarını öğrenen Çelik kendisini tutamadı.Ünlü şarkıcı Çelik, sosyal medyada gündem olan bayram kaşeleriyle ilgili bir video yayınladı.

"PARAYLA İMANIN KİMDE OLDUĞU BİLİNMEZ"

Dolar sayarken çektirdiği videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Bayramda 500 bin dolarlık sahne anlaşması yaptık. Oh be çatır çatır yiyelim şunları... 'Parayla imanın kimde olduğu bilinmez' demiş atalarımız ama ne hikmetse bizim arkadaşların sahne ücretlerini bütün ülke biliyor.

"YATMADAN ÖNCE SAYACAKSIN"

Eee imanın kimde olduğunu da biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey kaldı mı sahi? Yapılan bir araştırmaya göre yatmadan önce para saymak ruhu rahatlatıyor ve huzur veriyormuş, uykuya dalmayı kolaylaştırıyormuş. Ben de sizin için güzel rüyalara vesile olayım dedim"