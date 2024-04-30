Şarkıcı Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber! Sağ gözünde retina yırtığı tespit edildi Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Cenk Eren'den kötü haber geldi. Gözü için ameliyat masasına yatacağını duyuran Eren, "Nazar ettiniz" dedi.

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Bakımlı erkeklerden sonra estetik yaptıran ünlü erkekler gündem olmaya başladı. Estetik yaptıran bir ünlü isim de Cenk Eren oldu.

"Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim"

Yüz gerdirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmişti.

Sağ gözünde retina yırtığı tespit edildi

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Sağ gözünde retina yırtığı tespit edilen Eren’in, ameliyat olacağı belirtildi.

Yaşadığı sağlık problemini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Eren, şu açıklamalarda bulundu:

"Nazar değdirdiniz"

"Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü (yarın) çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla."