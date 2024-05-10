Şarkıcı Cenk Eren'e sahte saat şoku! Gerçeği 10 sene sonra öğrendi Yaptırdığı yüz gerdirme estetiğiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Cenk Eren'e sahte saat hediye edildi. Ünlü isim, başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı olmuş; son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Eren, bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine doğum gününde hediye ettiği saatin sahte çıktığını dile getirdi.

Doğum gününde kendisine hediye alamadığını belirten arkadaşının, kolundaki saati çıkarıp kendisine verdiğini belirten şarkıcı, 10 yıl sonra gerçeği öğrenince şoku yaşadı.

Ünlü isim, saatin kayışını değiştirmeye gittiğinde saatin sahte olduğunu anladığını söyledi.

"Fake saat"

Cenk Eren, takipçilerine "'Beni affet sana doğum günü hediyesi alamadım, bu sana yakışır arkadaşım' diyerek, kolundaki saati çıkarıp koluma takan arkadaşın kullandığı bütün saatler fake midir? Yoksa o gün bu şovu(!) yapmak için özellikle mi fake saat takıp gelmiştir benim doğum günü davetime?' diye sordu.

10 sene sonra

Ünlü şarkıcı, ismini açıklamadığı dostuna da sitem etti: "Ah be arkadaşım; benim senden hediye beklentim yoktu ki.. Ne gerek vardı bütün bu dağları aşmaya? Gerçeklerin bir huyu varmış ya, 10 sene sonra kayışını değiştireyim dedim çıktı bak ortaya..."

Cenk Eren, kim olduğu merak edilen kişi için "Bir önceki postumda yazdığım olaydaki kişinin ismi benimle mezara gider, derdim kimseyi rezil etmek değil o kişinin bilmesi yeterli." dedi.