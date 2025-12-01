Şarkıcı Cenk Eren'in sahne kazası! Gözü morardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde yaptırdığı estetikle adından söz ettiren Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Eren son paylaşımında, sahnede yaşadığı talihsiz olayı yaşadığını takipçileriyle paylaştı.

"KENDİ KAŞIMI PATLATTIM"

Cenk Eren, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Sahnede gözü moraran Eren, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Perşembe gece “Bir can Bir candır” derneğinin gecesi de sahnede son şarkımda mikrofonu yukarı attım düşerken son anda tuttum ve kendi kaşımı patlattım.

Şu an bu durumdayım ve yarın yeni şarkım “Yıllanmış Ağaç” klip çekeceğim. Niye nazar ediyorsunuz, ben size ne ettim kem gözlüler? Allah'tan sevenlerim daha çok. Not: Şarkım Muhteşem 12 Aralık da çıkıyor bir de ben Arabesk söyleyeyim dedim. İyi ki demişim."