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Şarkıcı Ceylan 155 bin TL'lik gözlükleriyle Ata Demirer'i izlemeye gitti

Şarkıcı Ceylan 155 bin TL'lik gözlükleriyle Ata Demirer'i izlemeye gitti 155 bin TL gözlükleriyle olay olan Ceylan, dün Ata Demirer'in gösterisine gitti. Ünlü şarkıcı yine gözlüklerini gözünden çıkarmadı.