Şarkıcı Ceylan 155 bin TL'lik gözlükleriyle Ata Demirer'i izlemeye gitti

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Önceki gün 15 bin TL'lik gözlükleriyle gündem olan şarkıcı Ceylan, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Dün akşam Ata Demirer'in şovunu izlemeye giden Ceylan, ünlü komedyenle poz da verdi.
"Harika bir geceydi"
Çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Ceylan, "Harika bir geceydi çok güldük, çok eğlendik, Hepinizi emeğine sağlık." notunu düştü.
155 bin TL
Ceylan, özel tasarım gözlüklerini takıp Ata Demirer'i izlemeye gitti. Ünlü şarkıcı gözlükleriyle dikkat çekti.
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