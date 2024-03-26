Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuşma anını paylaştı! Havalimanında duygusal dakikalar Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan, Toronto'da yaşayan kızına kavuştu.

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Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren 49 yaşındaki şarkıcı Ceylan, sosyal medyada da oldukça aktif.

Okumak için gitti

Türkiye'de kariyerine devam ederken kızı Melodi Bozkurt ise okumak için gittiği Kanada'da kendine yeni bir yaşam kurmuştu.

Duygusal anlar yaşandı

Ceylan, 1991-1992 yıllarında evli kaldığı Erhan Bozkurt ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melodi'yle kavuştu. Anne-kızın birbirine sarıldığı esnada duygusal anlar yaşandı.

Melodi, geçtiğimiz yıl Toronto'da Ozan Özgül ile evlenmişti.