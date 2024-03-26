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Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren 49 yaşındaki şarkıcı Ceylan, sosyal medyada da oldukça aktif.
Okumak için gitti
Türkiye'de kariyerine devam ederken kızı Melodi Bozkurt ise okumak için gittiği Kanada'da kendine yeni bir yaşam kurmuştu.
Duygusal anlar yaşandı
Ceylan, 1991-1992 yıllarında evli kaldığı Erhan Bozkurt ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melodi'yle kavuştu. Anne-kızın birbirine sarıldığı esnada duygusal anlar yaşandı.
Melodi, geçtiğimiz yıl Toronto'da Ozan Özgül ile evlenmişti.
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