Şarkıcı Ceylan Van'da aşiret düğününde sahne aldı Ertuşi aşireti mensubu iş adamı Naci Ertuş'un oğlu Meriç Ertuş'un düğününde ünlü şarkıcı Ceylan sahne aldı. Görkemli düğünde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 500 bin TL takı takıldı.

İHA

Türkiye'nin en büyük aşiretine mensup ailenin düğününde şarkıcı Ceylan rüzgarı esti.

Hakkari'nin Ertuşi aşireti mensubu iş adamı Naci Ertuş'un oğlu Meriç Ertuş, Celal Özdiker'in kızı Seda Özdiker ile dünyaevine girdi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Van'da lüks bir otelde düzenlenen görkemli düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı.

MİLYON LİRALIK TAKI TAKILDI

Düğüne Hakkari, Van ve Şanlıurfa'daki aşiret liderlerinin yanı sıra kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve iş adamlarının katıldı.

Görenleri hayran bırakan düğünde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 500 bin TL takı takıldı.

DÜĞÜNDE CEYLAN SAHNE ALDI

Kürtçe şarkıların seslendirildiği görkemli düğünde ünlü sanatçı Ceylan sahne aldı.

Ceylan, hem halayı hem de şarkılarıyla katılımcıları coşturdu.

Düğün alanını adeta konser alanına dönüştüren Ceylan, gelin ve damadın yanına giderek kendilerini tebrik etti.

"VAN DENİNCE AKLA ERTUŞİ AŞİRETİ GELİR"

Düğüne Şanlıurfa'dan katılan İzol Aşiret Lideri Cihan İzol, “Van denince akla Ertuşi aşireti geliyor. Biz yıllardan beri dostuz. Aynı zamanda Özdiker Ailesi de kendi bünyesinde Karahan aşireti olarak geçiyor. Ama aslen İzol aşiretindendir. Yani kökümüz bir.

Hem Karahan hem İzol aşireti hem de Ertuş aşireti bir aile gibi olduk. Bu da ayrı bir mutluluk veriyor bize. Buraya gelen herkese teşekkür ediyor, her iki gencimize bir ömür saadetler diliyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)