Şarkıcı Ceylan'dan Nejat İşler paylaşımı geldi! Ünlü oyuncuya yaptığı filtre sosyal medyada gündem oldu Uçakta oyuncu Nejat İşler'le karşılaşan şarkıcı Ceylan, paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi

Bir dönemin en popüler şarkılarını isimlerinden şarkıcı Ceylan, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirmişti.

Ceylan, bu yıl da aldığı yatında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Yattan inen İstanbul'a dönüş yapan ünlü şarkıcı, uçakta oyuncu Nejat İşler'le karşılaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

NEJAT İŞLER'LE YOLCULUK YAPTI

Nejat İşler ile çektiği selfieyi paylaşan Ceylan, "Uçaktan inene kadar şarkılar söyledik." yazdı.

Nejat İşler filtrelendi

Ceylan'ın yayınladığı karede Nejat İşler'e ve kendisine uyguladığı filtre sosyal medyada gündem oldu. "Nejat İşler'i ne hale getirdin Ceylan?" yorumları yağdı.