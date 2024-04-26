Şarkıcı Ceylan'ın Ramazan fotoğrafının yenisi geldi! Çocukluğundan beri sahnelerde olan şarkıcı Ceylan, yıllardır sosyal medyada paylaşılan sık sık caps'lerde gördüğümüz ikonik fotoğrafının yeni halini yayınladı.

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Sürekli değiştirdiği imajıyla gündemden inmeyen şarkıcı Ceylan, bu sefer bambaşka bir konuyla konuşuldu.

Ceylan, herkesin hayatında en az bir kere görmüş olduğu yemek sofrasında çekilmiş ikonik fotoğrafının yeni halini paylaştı.

"2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun"

Şarkıcı Ceylan Avcı, o fotoğrafı, şu sözlerle "Yılların meşhur Ramazan caps'ine güncelleme geldi. 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun." diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ceylan'ın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcıyı Şeyma Subaşı'na benzettiler.