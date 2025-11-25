Şarkıcı Ceylan'ın torunu oldu: "Süper anneanne oldum'"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocuk yaşta ünlü olan isimlerden şarkıcı Ceylan, kariyeri ve sosyal medyada aktif halini sürdürüyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren 'Küçük Ceylan olarak bilinen şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer almıştı.

"OĞLUMUZ OLDU"

Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı 51 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyadan mutlu bir haber duyurdu. Ceylan, sahne alacağı konser öncesi ''Bir oğlumuz oldu. Kızım Melodi’nin yeni üyesi Karel geldi. Ben de süper anneanne oldum'' sözleriyle mutluluğunu paylaştı.