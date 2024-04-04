Şarkıcı Ceylan'ın yurt dışı günleri! New York'ta halay çekti Sürekli değiştirdiği imajıyla gündemden inmeyen şarkıcı Ceylan, New York'a gitmişti.

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ensonhaber.com

Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt okumak için gittiği Kanada'da kendine yeni bir yaşam kurdu.

Toronto'dan New York'a

Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Toronto'da Ozan Özgül ile nikah masasuna oturan kızını ziyarete gitmişti. Ünlü şarkıcı, oradan New York’a uçtu.

"New York'ta herkes kendi aleminde oynuyor"

Türkücü Ceylan, New York'ta sokak müzisyenlerine eşlik ederek halay çekti. Eğlendiği anlarını ise "New York'ta herkes kendi aleminde oynuyor" notunu düşerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.