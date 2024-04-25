Şarkıcı Demet Akalın 52 yaşına girdi! Okan Kurt'tan sürpriz parti

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 52 yaşına girdi. Ünlü şarkıcı için önceki gece Etiler'de doğum gününü partisi verildi.
Hayat arkadaşına sürpriz yapan Okan Kurt, ünlü popçu için mekanı kapattı.
Erkal Sonel de geldi
40 kişinin katıldığı kutlamanın asıl sürprizi, ‘İnci Taneleri’ dizisinde söylediği ‘Dilber’ şarkısıyla çıkış yapan Erkal Sonel oldu.
Göbek attı
Okan Kurt ile romantik danslarının ardından Acun Ilıcalı ve Feraye Tanyolaç ile pastasını kesen Akalın, Erkal Sonel’in şarkılarıyla da bol bol oynadı.
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