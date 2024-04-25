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Şarkıcı Demet Akalın 52 yaşına girdi! Okan Kurt'tan sürpriz parti

Şarkıcı Demet Akalın 52 yaşına girdi! Okan Kurt'tan sürpriz parti Yeni yaşına giren Demet Akalın için hayat arkadaşı Okan Kurt, İstanbul'un en ünlü mekanında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.