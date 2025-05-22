Şarkıcı Demet Akalın Bodrum esnafına sinirlendi! 2 kişilik kahvaltıya ödediği ücreti paylaştı

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Ssoyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımıyla yine konuşuldu.

Bodrum'a giden ünlü şarkıcı, son paylaşımını oradan yaptı. Kahvaltı yapmak çin bir mekana giden Akalın, gelen hesabı görünce şoke oldu.

"LÜKS BİR YER DEĞİL"

Instagram hesabından bu olayı yayınlayan Akalın, "İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi." yazdı.

LAHMACUN FİYATLARI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bodrum'da lahmacun fiyatları günlerce konuşulmuştu. 2024 yazında özel plajlarda 1 lahmacun 100 ila 1000 TL arasında değişiyordu. 2025 yazında ise bir lahmacunun 2200 TL olduğu iddia edildi.