Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Kayahan hakkında konuştu! "Kimseye bedava şarkı vermezdi" Kayahan'ın eski vokalisti Demet Sağıroğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Türk Pop Müziği’nin kilometre taşlarından Kayahan’ın hayatının da beyazperdeye aktarılacağını usta ismin kızı Beste Acar geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Şimdi ise Kayahan'ın eski vokalisti Demet Sağıroğlu geçtiğimiz gün katıldığı programda 5 yıl vokalistliğini yaptığı Kayahan’a dair konuştu.

"2.5 sene küs kaldık"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, “Albüm yapmam için erken olduğunu düşünüyordu.

Hatta Sezen Aksu’ya ‘Aşkın Nur Yengi’ye albüm çıkardılar, şimdi benden de bekliyorlar diye kızıyordu.

"İlk kez bana 3 şarkı hediye etti.”

Ondan ayrıldım. 2.5 sene küs kaldık. ‘Kınalı Bebek’i’ çıkardım. Sonra çağırdı beni. Kimseye bedava şarkı vermez, ilk kez bana 3 şarkı hediye etti.”