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Türk pop müziğinin sevilen şarkıcılarından Deniz Seki, yeni şarkısının çekimi için kamera karşısına geçti.

Ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile bir araya gelen Seki, samimi açıklamalarda bulundu.

54 yaşındaki Deniz Seki, neden anne olmaktan vazgeçtiğini şu sözlerle anlattı:

"BÜYÜK SORUMLULUK"

"Arkadaşlar hayat şartları çok zor artık. Yani bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kendimizle anca başa çıkıyoruz. Hani Ozan'ımın üç tane pırlanta gibi kızı var. Allah bahtlarını, şanslarını açık etsin. Zaten aslan gibi babaları var. Anneleri de keza öyle. Ama çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Ben o sorumluluğu göze alamadım."