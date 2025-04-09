Şarkıcı Deniz Seki'nin kardeşi trafik kazası geçirdi

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Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin Serkan Seki, saat 22.00 sularında Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Kardeşi ölümden dönen sanatçıdan ilk açıklama geldi.

"CİDDİ BİR KAZA"

Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kardeşinin sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi: "Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı.

Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık.

Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım."