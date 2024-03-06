Şarkıcı Derya Bedavacı'dan photoshop yorumu geldi: "Orucu bozar" Arabesk müziğin dikkat çeken yorumcularından Derya Bedavacı, aylardır gündemden düşmeyen estetik tartışmalarına dahil oldu. Ünlü şarkıcı, "Photoshop orucu bozar" dedi.

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Son dönemde arabesk müziğin dikkat çeken isimlerinden Derya Bedavacı, Yeşilköy'de bir mekanda sevenleriyle buluştu.

42 yaşındaki sanatçı, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaklaşan Ramazan ayını hatırlatan bir muhabirin, "Photoshop orucu bozar mı?" şeklindeki esprili sorusuna Bedavacı, şöyle cevap verdi:

"Bence bozar"

"Bence bozar, yapmasınlar. Sahtekarlığa giriyor, yalancılık sonuçta"

"Erkeğe estetik yakışır mı?"

"Erkeğe estetik yakışır mı?" sorusu üzerine ise "Yakışır elbette, neden yakışmasın?" açıklamasını yapan şarkıcı, "Eşiniz eve elmacık kemiklerini aldırarak veya botokslu gelse ilk tepkiniz ne olurdu?" sorusu karşısında ise kısa bir süre durakladıktan sonra" İnsan yadırgar ama ihtiyacı varsa yapsın, ne diyebilirim?" yorumunda bulundu.

"Sosyal medya gömücülerine çok karşıyım"

"Sosyal medya gömücülerine çok karşıyım. Bir bakıyorsun bir tane takipçileri yok ama sizi alabildiğine gömüyorlar." diyen şarkıcı, zaman zaman bu linçten kendisinin de payını aldığını söyledi.

"Ben pozitif ayrımcılığa bir tık karşıyım"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşan ünlü isim, "Ben pozitif ayrımcılığa bir tık karşıyım. İnsanlar kendilerini eşit şartlarda ve doğru ifade edebilmeli. Kadın ya da erkek fark etmez. Umarım kıymetimizin bilindiği bir gelecek olur. Kadınlar sadece kıymet bilinsin isterler, bu kadar basit." ifadelerini kullandı.