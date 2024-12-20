Şarkıcı Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti! Fenerbahçe taraftarı bayıldı

Haber Merkezi

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Fit vücut yapısıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez cesur bir imaj değişikliğiyle karşımıza çıktı.

FENERBHAÇELİ DERYA İMAJ YENİLEDİ

Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ, yeni yıla yeni saçlarıyla girdi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, ayrıca, sarı elbisesiyle de büyük beğeni topladı.

Uluğ’un bu yeni tarzı, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle Fenerbahçeli olan ünlü şarkıcıya taraftar beğeni yağdırdı.