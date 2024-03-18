Şarkıcı Derya Uluğ oyunculuğu merak sardı! Kızılcık Şerbeti'nde oynamak istiyor Nefes, Okyanus gibi şarkılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Derya Uluğ, oyuncu olmak istiyor. Uluğ, konuk olduğu programda şu sıralar reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde rol almak istediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran Türk pop müziği şarkıcısı Derya Uluğ, bu kez katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti'ne hayran

Uluğ, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuk hakkında da konuşan Uluğ, Kızılcık Şerbeti dizisine olan hayranlığını belirtti.

'Oyunculuğu düşünür müsün? Şu an bir Türk dizisinde oynasan hangisini seçerdin?' sorusuna Derya Uluğ, şu cevabı verdi:

"Çok film ve dizi izlerim"

"Benim zaten küçük yaşlardan itibaren yıl sonu temsillerinde tiyatro oynamışlığım çok var. Hep bir merakım vardı. Çok film ve dizi izlerim.

Seviyorum kendimde yeni şeyler keşfetmeyi. Bu konuda bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Böyle bir teklif geldiğinde onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım.

"Çok seviyorum"

Şu an bir dizide oynasam o 'Kızılcık Şerbeti' olurdu. Çok seviyorum. Çıktığı günden beri hayranıyım o dizinin. Orada oynamak isterdim."