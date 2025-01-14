Şarkıcı Derya Uluğ sahne tarzıyla adeta olay yarattı! Bu sefer tercihi satenden yana oldu

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Kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri haline gelen, duru sesiyle de büyüleyen Derya Uluğ, sahne tarzıyla da sık sık gündem olan şarkıcılardan.

Tercih ettiği kıyafetlerle bir bakana bir daha baktıran Uluğ şıklığıyla görenleri adeta büyülüyor.

YİNE NEFES KESTİ

Sahnede kuğu gibi süzülen Derya Uluğ, son konserinde giydiği dekolteli saten elbisesiyle de adeta nefes kesti. Fit görünümüyle dikkatleri de üzerine çeken ünlü isim tam not aldı.