Şarkıcı Derya Uluğ transparan tarzıyla büyüledi

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Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam seyircisiyle buluştu. Konserinde cesur bir elbise tercih eden ünlü isim, kusursuz fiziğiyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz aylarda Hollanda dönüşü hırsızlık şoku yaşayan şarkıcı, son olarak tercih ettiği kombiniyle gündem oldu.

TAKİPÇİLERİ ÇOK BEĞENDİ

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, şeffaf detaylarıyla dikkat çeken siyah transparan elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyadan sevenlerinin beğenisine sundu.

Elbisesiyle tam not alan Derya Uluğ'un gönderileri, kısa sürede 24 binden fazla beğeni aldı.